«Урал» обсудит с Погребняком новый контракт
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Екатеринбургский «Урал» обсудит с Павлом Погребняком новый контракт в конце сезона, передает РИА «Новости».
«У нас еще есть время, мы пока играем. Закончится у нас скоро чемпионат, будем и с Пашей разговаривать, как и со всеми футболистами, у которых заканчивается контракт», — заявил президент уральцев Григорий Иванов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает седьмое место, набрав 35 очков.