«Урал» обсудит с Погребняком новый контракт

Екатеринбургский «Урал» обсудит с Павлом Погребняком новый контракт в конце сезона, передает РИА «Новости».

«У нас еще есть время, мы пока играем. Закончится у нас скоро чемпионат, будем и с Пашей разговаривать, как и со всеми футболистами, у которых заканчивается контракт», — заявил президент уральцев Григорий Иванов.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» занимает седьмое место, набрав 35 очков.

Ранее «Урал» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ.