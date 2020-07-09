«Урал» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
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Екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Отман Эль Кабир и Павел Погебняк, а Роман Емельянов отправил мяч в собственные ворота.
В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает седьмое место, набрав 35 очков. «Динамо» расположилось на девятой строчке, имея в активе 32 балла.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
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