Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать победу над «Пармой»

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу столичная «Рома» оказалась сильнее «Пармы».

Встреча прошла на Риме на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились армянский полузащитник Генрих Мхитарян и Джордан Верету.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Юрий Куцка, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

После этой победы подопечные Пауло Фонсеки набрали 51 очко и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.

«Парма» с 39-ю баллами идет на 12-ом месте.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.