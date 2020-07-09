Гол Мхитаряна помог «Роме» одержать победу над «Пармой»
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В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу столичная «Рома» оказалась сильнее «Пармы».
Встреча прошла на Риме на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились армянский полузащитник Генрих Мхитарян и Джордан Верету.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Юрий Куцка, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
После этой победы подопечные Пауло Фонсеки набрали 51 очко и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.
«Парма» с 39-ю баллами идет на 12-ом месте.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.