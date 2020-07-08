Футболист «Динамо» Рауш не сыграет против «Урала»

Футболист московского «Динамо» Константин Рауш не сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», сообщает сайт бело-голубых.

Отмечается, что игрок получил повреждение во время одной из последних тренировок. О сроках восстановления защитника не сообщается.



«Динамо» встретится с уральским клубом 9 июля.



Ранее сообщалось о том, что «Динамо» изолировалось на базе до конца чемпионата .