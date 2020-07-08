Наставник ЦСКА Гончаренко поделился впечатлениями от матча против «Оренбурга»
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Чемпионат.com».
«Армейцы» победили со счетом 4:0.
«Может опять показаться, что игра далась нам легко. Тем не менее, было напряжение у наших ворот, были подходы. Только после второго забитого мяча мы стали более раскрепощенно играть, а «Оренбург» перестал верить в свои силы. Мы провели много хороших атак. Конечно, сказалось и то, что «Оренбург» очень сильно обескровлен», — сказал Гончаренко.
Ранее ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу.