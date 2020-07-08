СМИ: стало известно имя нового генерального директора «Спартака»
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Новым генеральным директором московского «Спартака» станет Шамиль Газизов, сообщает «РБ-Спорт».
Отмечается, что его кандидатура была согласована с «Лукойлом».
Ожидается, что Газизов будет назначен на должность генерального директора клуба до 12 июля.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают седьмое место, набрав 32 очка.
Ранее у вратаря «Спартака» Сергея Селихова украли обувь в поезде.