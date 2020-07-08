Стали известны составы на матч «Зенит» — «Сочи»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Сочи».
«Зенит»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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