Агент Алексея Миранчука прокомментировал возможный переход футболиста в «Краснодар»

Вадим Шпинев, агент футболистов «Локомотива» братьев Миранчуков, прокомментировал информацию о том, что Алексей может стать игроком «Краснодара», передает Sport24.

«У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «железнодорожников». Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Ни о каких переходах сейчас речи не идет», — сказал Шпинев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» намерен приобрести Алексея Миранчука .