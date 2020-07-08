«Краснодар» намерен приобрести Алексея Миранчука

«Краснодар» намерен приобрести хавбека столичного «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Inside.

По информации источника, генеральный директор «быков» Вдладимир Зашил уже провел встречу с представителем 24-летнего полузащитника Вадимом Шпиневым.

Отмечается, что вскоре к обсуждению потенциального трансфера присоединится руководство «железнодорожников».

Напомним, что в настоящее время «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав заключил полугодовой контракт с «Кайратом».