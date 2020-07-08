Федун — о словах Медведева: многие болельщики крайне возмущены

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун высказался об обращении в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в связи с некорректным высказыванием генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что Медведев сравнил имитацию полового акта между Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном с тем, как сине-бело-голубые будут обыгрывать красно-белых в полуфинальном матче Олимп — Кубка России.

«Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что многие болельщики крайне возмущены», — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что пресс-служба московского «Спартака» опровергла новости об ограблении вратаря команды Александра Селихова.