Федун скептически относится к возможному назначению Евсеева в «Спартак»

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению Вадима Евсеева на должность главного тренера команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, потенциальный генеральный директор клуба Шамиль Газизов, в настоящее время занимающий аналогичную должность в «Уфе», может пригласить действующий тренерский штаб башкирской команды в Москву. Эта идея не вызывает оптимизма по мнению президента красно-белых.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Алексее Миранчуке.