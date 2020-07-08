Роналду отреагировал на поражение от «Милана»

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

Туринский клуб со счетом 2:4 уступил «Милану». Примечательно, что в начале второго тайма «Ювентус» повел со счетом 2:0, однако с 62-й по 80-ю минуту пропустил четыре мяча, один из которых был забит с пенальти. Роналду оформил один из голов своей команды.

«Это был не тот результат, которого мы хотели. Тем не менее, выше голову! Продолжаем работать!» — написал форвард в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пропустил четыре мяча в Серии А впервые за семь лет.