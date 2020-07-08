Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» точно начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в московскому клубе, сообщает «Чемпионат.com».

Об этом проинформировал представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна, чье имя не разглашается.

7 июля столичный клуб объявил об увольнении генерального директора Томаса Цорна, который и привел в команду Тедеско. Сообщалось, что специалист может быть уволен по окончании сезона-2019/20 или же самостоятельно примет решение об увольнении.

Ранее сообщалось, что «Уфа» готова отпустить Газизова в «Спартак».