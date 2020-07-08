ЦСКА готов заплатить €9 млн за 90% прав на Гайча

Стали известны финансовые подробности вероятной сделки московского ЦСКА и аргентинского «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, московский клуб готов предложить €9 млн за 90% прав на форварда. При этом отмечается, что сумма устраивает «Сан-Лоренсо», однако руководство аргентинцем намерено отдать 80% прав.

«Сейчас стороны обсуждают этот момент, но, с большой долей вероятности, клубы договорятся о переходе», — отмечено в источнике.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Гайча высказался об интересе ЦСКА.