«Сельта» Смолова и «Атлетико» разошлись миром в Ла Лиге
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Сельта» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Атлетико» открыл счет в матче уже на 1-й минуте игры, отличился Альваро Мората. «Сельта» смогла сравнять на 49-й минуте, гол на свой счет записал Фран Бельтран.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» Черышева переиграла «Вальядолид».
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Сельта» — «Атлетико» — 1:1
Голы: 0:1 — Мората, 1; 1:1 — Бельтран, 49.