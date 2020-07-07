Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о возможном назначении в «Спартак» на должность споривного директора. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, он готов с большим интересом рассмотреть предложение от самого титулованного клуба страны и отметил, что на протяжении шести лет работал в команде, чьи цвета также были красно-белыми.

Также функционер отметил, что в настоящее время пристально следит за Российской премьер-лигой (РПЛ) и имеет собственное видение происходящего в стане клуба Леонида Федуна.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может возглавить «Спартак» в случае, если нынешний генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов получит работу в московском клубе.