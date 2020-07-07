Семин рассказал о предложении почетной должности в «Локомотиве»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предложении почетной должности в стане «железнодорожников». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, руководство красно-зеленых предложило ему остаться в клубе только лишь для того, чтобы избавиться, а не для того, чтобы заниматься реальными делами.
Семин заявил, что готов с радостью вернуться в родной клуб, однако отметил, что не будет в нем работать при текущем менеджерском составе.
Ранее сообщалось, что главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак».