Семин рассказал о предложении почетной должности в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предложении почетной должности в стане «железнодорожников». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, руководство красно-зеленых предложило ему остаться в клубе только лишь для того, чтобы избавиться, а не для того, чтобы заниматься реальными делами.



Семин заявил, что готов с радостью вернуться в родной клуб, однако отметил, что не будет в нем работать при текущем менеджерском составе.

Ранее сообщалось, что главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в «Спартак».