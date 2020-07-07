Экс-футболист «Зенита» Маурисио может перейти в «Локомотив»

Пьер Фернандес, агент экс-игрока «Зенита» Маурисио, заявил о том, что футболист может перейти в московский «Локомотив», передает Sport24.

«Маурисио любит Россию, и я предложил его главному тренеру «железнодорожников» Марко Николичу. Николич очень хорошо его знает. Маурисио может помочь команде в будущем, он в их шорт-листе», — сказал Фернандес.

Сейчас бразилец играет за греческий ПАОК.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» проявляет интерес к защитнику сборной Уругвая Гастону Сильве.