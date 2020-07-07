Фигуристка Попова рассказала о том, как с детства пыталась похудеть

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о том, как с детства пыталась похудеть, передает Wonderzine.

«С двенадцати лет я со всех сторон слышала, что нужно худеть. Пугали тем, что от меня уйдет партнер. Партнер был слишком молод, чтобы ходить в тренажерный зал, укреплять мышечную систему — специалисты не пускали его это делать. А мне приходилось постоянно сбрасывать вес.

Я могла четыре часа в день безостановочно бегать, потом обматывалась пленкой. Это, разумеется, портило кожу, сердце, вообще весь организм. До двадцати трех лет я вообще не пила воду — только двести граммов в день. Было страшно ходить на взвешивания: каждые сто граммов — это наказание. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно», — сказала Попова.

Россиянка является победителем Универсиады 2019 года.

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