Нападающий «Тамбова» рассказал о необычных тренировках Григоряна

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о необычных тренировках Александра Григоряна, который возглавлял клуб с апреля по октябрь 2019 года, передают «Известия».

«Григорян любит практиковать бокс, чтобы разнообразить тренировки. Но делает это не планово, а в неожиданный момент. Объявляет о спаррингах и говорит надеть боксерские перчатки и шлем. Футболистам это не нравится. У всех разная психология. Кто-то относится спокойно, кто-то негативно. Никто не знает, что будет сегодня: тренировка или ее отменят ради боксерских поединков. Каждый футболист находится в состоянии неизвестности. Есть, как мне показалось, напряженность от этого», — сказал Обухов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 13 место, набрав 28 очков.

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