19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.

По информации источника, изначально COVID-19 заболел защитник «Царско село» Мартин Кавдански. Однако его тест на коронавирус показал отрицательный результат, и он был допущен до матча против «Черно море».

Ошибка в анализах привела к вспышке заражения в обоих командах — в «Царско село» выявили 3 новых случая заражения, а в «Черно море» — 16. Позднее лаборатория, которая проводила тесты, признала свою ошибку.

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