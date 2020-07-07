Моуриньо назвал виновного в конфликте Сона и Льориса

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо назвал виновного в конфликте голкипера команды Уго Льориса и Сон Хын Мина, передает «Би-би-си».

В перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» между игроками произошел конфликт, из-за чего их партнерам по команде пришлось разнимать их, чтобы не допустить драки. Однако ссора быстро была исчерпана, перед вторым таймом Льорис и Мин обнялись в честь примирения.

«Если вы хотите обвинить кого-то в этом, то это я. Я критиковал своих парней, так как они не были достаточно критичны сами к себе. Попросил их быть более требовательными друг к другу», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Льорис рассказал о конфликте с Соном.