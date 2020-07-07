«Вашингтон» показал эффектный бросок Овечкина в ворота

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» показал эффектный бросок капитана команды, российского форварда Александра Овечкина в девятку ворот.

Игроки команды продолжают подготовку к возобновлению сезона. Видеозапись с Овечкиным появилась в Instagram команды.

«Будь как Ови», — подписана запись.

Перед пустыми воротам были установлены еще одни, которые были перевернутыми так, чтобы между перекладинами оставался зазор. В него Овечкин без проблем отправил шайбу после отскока от рамки лежащих ворот.

Ранее сообщалось, что НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона.