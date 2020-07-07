НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

Были утверждены следующие даты: 13 июля — начало официальных тренировочных сборов; 26 июля — поездки клубов в города-хабы; 1 августа — начало квалификационного раунда. При этом, эти числа должны быть согласованы с Советом.

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НХЛ девять новых случаев заражения коронавирусом.