Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте «летучих мышей». Всего в список включены 23 футболиста.

Матч «Валенсии» против «Вальядолида» состоится 7 июля на стадионе «Месталья».

«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице Ла лиги с 47 очками. «Вальядолид» — 39 баллов и 13-я строчка.

Ранее сообщалось, что «Севилья» одолела «Эйбар» в матче чемпионата Испании.