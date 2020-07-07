Известен результат теста на COVID-19 теннисиста Рублева

Известен результат теста на коронавирусную инфекцию у российского теннисиста Андрея Рублева.

Анализы спортсмена показали отрицательный результат. Об этом проинформировал сам Рублев в Twitter.

«После 14-дневного карантина и трех отрицательных тестов на коронавирус мой доктор разрешил мне сыграть на турнире Тима в Китцбюэле на этой неделе», — написал он.

Рублев был вынужден соблюдать самоизоляцию после того, как стало извсетно что на благотворительном турнире, который утроил сербский теннисист Новак Джокович, произошла вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что восходящая звезда тенниса исполнил тяжелейший удар.