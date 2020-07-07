Губерниев высказался о поддельных подписях Родченкова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григоря Родченкова, передает РИА ФАН.

О подделке подписей заявили эксперты немецкого издания Der Spiegel, сообщается, что неверно подписаны документы по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Родченков — врун и обманщик. Коллеги провели большую работу, насколько я видел. Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном. Я надеюсь, что глубже копнут в плане расследования», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на экспертизу подписей Родченкова от Spiegel.