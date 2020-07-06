Российский вратарь Митрюшкин тренируется с «Монако»

Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин тренируется с футбольным клубом «Монако». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, россиянин покинул расположение швейцарского «Сьона», с которым у него закончилось трудовое соглашение, и примкнул к стану монегасков, где проводит подготовку к предстоящему сезону вместе с Бенжеменом Лекомтом.

Отметим, что Митрюшкина был партнером Александра Головина по юниорской сборной России.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфа Гайча.