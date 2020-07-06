Тренер «Тамбова» раскрыл секрет победы над «Спартаком»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин раскрыл секрет победы над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, красно-белые в своей игре стараются действовать на контратаках, поэтому для того, чтобы ослабить их владение, команду Доменико Тедеско необходимо лишить пространства.

«В таком случае у «Спартака» возникают проблемы, и все атаки заканчиваются фланговыми передачами на Соболева», — сказал специалист.

Напомним, что «Тамбов» переиграл столичный клуб в Москве со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ответила на обвинения в организации травли в социальных сетях собственных игроков.