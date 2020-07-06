Перенесший удар молнии вратарь находится в коме

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии 16-летнего вратаря Антона Заборовского.

В футболиста команды Олимп — Профессиональной футбольной лиги попала молния на тренировке. В настоящее время он находится в искусственной коме.

«Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть», — цитирует функционера ТАСС.

Майоров отметил, что ситуация с состоянием футболиста на контроле у министра здравоохранения области.

«Пока он продолжает находиться в коме, чтобы его мозги отдыхали, насыщались кислородом», — добавил гендиректор команды.

Ранее сообщалось, что момент удара молнии в российского вратаря попал на видео.