Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео
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Момент удара молнии во вратаря «Знамени Труда» Ивана Заборовского попал на видео.
Инцидент произошел во время разминки. Футболист собирался пробить по мячу, и в этот момент в него ударила молния.
«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Telegram.
Сезон третьего по силе дивизиона России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Клуб из Орехово-Зуево занял 11-е место в турнирной таблице зоны «Запад».
Ранее генеральный директор клуба Игорь Майоров рассказал о состоянии голкипера.