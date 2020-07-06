Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео

Момент удара молнии во вратаря «Знамени Труда» Ивана Заборовского попал на видео.

Инцидент произошел во время разминки. Футболист собирался пробить по мячу, и в этот момент в него ударила молния.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Telegram.

Сезон третьего по силе дивизиона России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Клуб из Орехово-Зуево занял 11-е место в турнирной таблице зоны «Запад».

Ранее генеральный директор клуба Игорь Майоров рассказал о состоянии голкипера.