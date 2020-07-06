«Зенит» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/21

Досрочно став чемпионом в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), «Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом информирует официальный сайт петербуржцев.

Что же касается потенциальных оппонентов по квартету, то их «Зенит» узнает 1 октября на жеребьевке в Афинах.

Стоит отметить, что текущий розыгрыш ЛЧ пройдет в формате «Финала восьми». Он состоится в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

Ранее Семак стал первым многократным чемпионом России как футболист и как тренер.