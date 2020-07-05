Квят разочарован исходом этапа Гран-при «Формулы-1» в Австрии

Российский пилот команды «Альфа Таури» подвел итоги первого этапа Гран-при «Формулы-1», передает пресс-служба команды.

Россиянин сошел с дистанции из-за того, что у него взорвалось колесо на предпоследнем круге, на момент схода он шел на десятой строчке.

«После столкновения у меня сломалось переднее крыло и подвеска, также был прокол, так что моя гонка закончилась. Этот момент стоил мне сегодня много очков, очень обидно заканчивать день таким образом, сегодня могла быть очень сильная гонка для меня», — заявил он.

Гонка, ставшая первой в сезоне, который был начат так поздно из-за пандемии коронавируса, прошла в Австрии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Петров призвал уважать мнение гонщиков, которые не встали на одно колено.