«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

«Краснодар» и петербургский «Зенит» объявили составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, де Вилена, Вандерсон, Берг.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что в этом матче петербургский клуб может оформить досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».