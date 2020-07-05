«Уфа» на последних минутах вырвала ничью у «Урала» в матче РПЛ

«Уфа» на последних минутах вырвала ничью у «Урала» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый гол в этой встрече оформил Отман Эль-Кабир на 66-й минуте. На 90+3 минуте игры Денис Терентьев сравнял счет. Стоит отметить, что на 65-й минуте с поля был удален игрок «Уфы» Йонуц Неделчару, получивший вторую желтую карточку.

«Урал» набрал первые очки за четыре матча и с 32 баллами занимает девятое место. «Уфа» с 33 очками поднялась на шестое место, обойдя «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России.

Чемпионат России. 26-й тур

«Уфа» — «Урал» — 1:1

Голы: 0:1 — Эль-Кабир, 66; 1:1 — Терентьев, 90+3.