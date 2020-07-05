«Уфа» на последних минутах вырвала ничью у «Урала» в матче РПЛ
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«Уфа» на последних минутах вырвала ничью у «Урала» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Первый гол в этой встрече оформил Отман Эль-Кабир на 66-й минуте. На 90+3 минуте игры Денис Терентьев сравнял счет. Стоит отметить, что на 65-й минуте с поля был удален игрок «Уфы» Йонуц Неделчару, получивший вторую желтую карточку.
«Урал» набрал первые очки за четыре матча и с 32 баллами занимает девятое место. «Уфа» с 33 очками поднялась на шестое место, обойдя «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России.
Чемпионат России. 26-й тур
«Уфа» — «Урал» — 1:1
Голы: 0:1 — Эль-Кабир, 66; 1:1 — Терентьев, 90+3.