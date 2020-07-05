Хэмилтона лишили второго места в квалификации Гран-при Австрии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оштрафован за игнорирование желтых флагов в ходе квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1», сообщается на официальном сайте соревнований.

Отмечается, что шестикратный чемпион «королевских гонок» потеряет три позиции на стартовой решетке.

В квалификации стартового этапа британец проигнорировал флаги, когда его партнер по команде Валттери Боттас вылетел с трассы.

Теперь в гонке со второго места стартует голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, с третьей позиции — Ландо Норрис из «Макларена», а с четвертой — еще один представитель «Ред Булла» Александер Албон.

Гран-при Австрии проходит на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Гонка запланирована на 5 июля. Начало — 16.10 мск.

Ранее сообщалось, что Боттас стал победителем квалификации.