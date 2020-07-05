СМИ: мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

Мужская ДНК была обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, проба была взята в октябре 2014 года. Результаты теста были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) как доказательство нарушения антидопинговых правил спортсменкой. Отмечается, что мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — заявила биатлонистка.

Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова оспаривают решение о пожизненной дисквалификации за применения допинга в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) высказались против выдвижения Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).