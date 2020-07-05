Московский «Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз в сезоне.

Поражение в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашнем стадионе стало для красно-белых повторным.

В игре третьего тура чемпионата России «Спартак» под руководством белорусского специалиста Олега Кононова уступил в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» дебютантам высшего российского дивизиона со счетом 2:0.

Таким образом, в истории личных встреч между этими командами у «Тамбова» стопроцентный результат — две победы в двух поединках.

Напомним, что подопечные Доменико Тедеско с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тамбов», высказался об итогах матча 26-го тура чемпионата России.