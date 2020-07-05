Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу «Ювентуса» в туринском дерби в рамках 30-го тура Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, «бьянконери» удавалось действовать уверенно и спокойно, однако после гола в первом тайме у команды возникло ложное чувство безопасности, вследствие чего игра приобрела хаотичный характер.

Сарри отметил, что ему удалось убедить аргентинского форварда Пауло Дибалу быть ближе к португальцу Криштиану Роналду, что во многом сделало итоговый результат столь крупным.

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