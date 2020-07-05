«Лацио» разгромно уступил «Милану» в матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» оказался сильнее «Лацио».

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голы на свой лицевой счет оформили Хакан Чалханоглу, Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

После этой победы подопечные Стефано Пьоли набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице Серии А.

«Орлы» с 68 баллами сохранили за собой вторую позицию.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».