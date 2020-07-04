«Бавария» нанесла поражение «Байеру» и завоевала 20-й Кубок Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над леверкузенским «Байером» в финале Кубка Германии.

Встреча, прошедшая в Берлине на «Олимпиаштадион», завершилась со счетом 4:2 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также отличились Давид Алаба и Серж Гнабри. У проигравшей команды мячи забили Свен Бендер и Кай Хаверц.

Для «Баварии» это 20-й Кубок Германии в истории клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» достигла договоренности о продлении аренды полузащитников Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, а также защитника Альваро Одриосолы.

Футбол. Кубок Германии. Финал

«Байер» (Леверкузен) — «Бавария» (Мюнхен) — 2:4

Голы: 0:1 — Алаба, 16; 0:2 — Гнабри, 24; 0:3 — Левандовски, 59; 1:3 — Бендер, 63; 1:3 — Левандовски, 89; 2:4 — Хаверц, 90+4 (пенальти).