ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Чечни, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Федор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. Также мяч в свои ворота забил защитник гостей Андрей Семенов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 туров ЦСКА (43 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда на выезде встретится с «Оренбургом».

«Ахмат» (27) располагается на 14-й строчке. В 27-м туре клуб в Нижнем Новгороде сыграет с «Тамбовом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА забил «Ахмату» три мяча за четыре минуты.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:4

Голы: 0:1 — Чалов, 61; 0:2 — Влашич, 62; 0:3 — Сигурдссон, 65; 0:3 — Семенов, 85 (автогол).