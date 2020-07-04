«Спартак» проиграл «Тамбову» и продлил серию без побед в РПЛ

Московский «Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Валерий Чуперка, Алексей Грицаенко и Владимир Обухов. У хозяев мячи забили Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 туров «Тамбов» (28 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб прервал трехматчевую серию поражений в чемпионате. В следующем матче команда примет грозненский «Ахмат».

«Спартак» (32) располагается на шестой строчке. Столичный клуб продлил серию без побед до трех встреч. В 27-м туре красно-белые дома сыграют с московским «Локомотивом».

Ранее «Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

«Спартак» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:3

Голы: 1:0 — Бакаев, 35 (пенальти); 1:1 — Чуперка, 60; 2:1 — Ларссон, 64; 2:2 — Грицаенко, 73; 2:3 — Обухов, 82 (пенальти).