Фазель: ИИХФ поддержит Россию в споре между WADA и РУСАДА

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что организация поддержит Россию в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Мы выступаем против коллективных санкций. На Олимпиаде в Сочи мужская сборная России по хоккею не была вовлечена в допинг-скандал, но на Играх 2018 года выступала под нейтральным флагом», — передает слова Фазеля Yle.

Функционер отметил, что отстранение России от международного спорта негативно отразится на ИИХФ.



Ранее Фазель пожелал удачи Валерию Брагину.