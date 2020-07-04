Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» планирует начать сезон-2022/23 в Омске.

«Несмотря на обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться в этом году не только нам, но и всему миру, по строительству арены мы придерживаемся плана и собираемся начать сезон-2022/23 в Омске. В будущем у нас также в планах создание своего фарм-клуба в Омске, так как Высшая хоккейная лига (ВХЛ) входит в нашу систему подготовки воспитанников. Все должно быть в одном месте, пока что у нас соглашение с новокузнецким «Металлургом», но нужно понимать, что у них это своя команда», — передает слова председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова пресс-служба команды.

Напомним, два последних сезона «ястребы» провели в Балашихе.

Ранее сообщалось о том, что «Авангард» начнет готовиться к сезону в Балашихе.