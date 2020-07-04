Международные соревнования по фигурному катанию отложены на долгий срок
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Международные соревнования по фигурному катанию будут отложены как минимум до 2021 года. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, Международный союз конькобежцев (ISU) не может решить проблему доступа всех спортсменов в какую-либо из стран, так как в настоящее время отсутствует уверенность в том, что по окончании турниров они смогут безболезненно вернуться домой.
Федерация фигурного катания России оповестила специалистов о том, что с вероятностью 80%-90% предстоящий сезон будет внутрироссийским.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве.