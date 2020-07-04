Международные соревнования по фигурному катанию отложены на долгий срок

Международные соревнования по фигурному катанию будут отложены как минимум до 2021 года. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, Международный союз конькобежцев (ISU) не может решить проблему доступа всех спортсменов в какую-либо из стран, так как в настоящее время отсутствует уверенность в том, что по окончании турниров они смогут безболезненно вернуться домой.

Федерация фигурного катания России оповестила специалистов о том, что с вероятностью 80%-90% предстоящий сезон будет внутрироссийским.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве.