Форвард «Атлетико» Мората впервые с марта 2019 года оформил дубль

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората впервые с марта 2019 года оформил дубль.

Форвард смог в первом тайме дважды поразить ворота «Мальорки» в матче 34-го тура Примеры, и тем самым помог своей команде выйти вперед.

Прошлый раз Мората смог забить два гола в игре против «Реал Сосьедада», которая состоялась более года назад.

В настоящее время подопечные Диего Симеоне занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от мадридского «Реала» на 15 очков.

Ранее сообщалось, что волгоградский «Ротор» может отказаться от участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).