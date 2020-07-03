Макгрегор отреагировал на смерть отца Хабиба
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
О кончине отца действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.
«Потеря отца, тренера и человека, беззаветно преданного спорту. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор в своем Twitter.
Напомним, Нурмагомедов-старший в последние недели находился в реанимации в одной из больниц Москвы, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020