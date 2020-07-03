Макгрегор отреагировал на смерть отца Хабиба

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

О кончине отца действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Потеря отца, тренера и человека, беззаветно преданного спорту. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Напомним, Нурмагомедов-старший в последние недели находился в реанимации в одной из больниц Москвы, куда был госпитализирован после заражения коронавирусом.



Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принес соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.