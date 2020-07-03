Федерация самбо России выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Федерация самбо России выразила соболезнования в связи со смертью Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

О смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова

От Международной федерации самбо и меня лично примите глубочайшие соболезнования по поводу смерти талантливого спортсмена, выдающегося тренера, замечательного и искреннего человека Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова.

Его скоропостижная смерть стала настоящим ударом для всех любителей спорта. За его легендарными успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность и колоссальная сила воли. Абдулманап Магомедович навсегда останется в наших сердцах, сердцах профессиональных спортсменов, поклонников самбо, боевых искусств и смешанных единоборств.

Добрую память об Абдулманапе Магомедовиче навсегда сохранит все самбистское сообщество, все, кто знал и ценил этого яркого и искреннего человека. Глубоко сопереживаем и разделяем Вашу боль.

С искренним сочувствием,

Президент

Международной федерации самбо В.Б. Шестаков», — говорится в сообщении.

В последние месяцы жизни специалист боролся с COVID-19 и спровоцированными вирусом осложнениями.

Ранее стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова.