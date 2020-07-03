Российская фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве.

Отмечается, что спортсменка будет заниматься на катке ЦСКА под контролем заслуженного тренера России Елены Буяновой.

«Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься под моим контролем. Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается», — цитирует Буянову ТАСС.

Стоит отметить, что тренером двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 и двукратной чемпионки мира является канадец Брайан Орсер.



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